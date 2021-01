Roanne : Boubacar Toure prolonge jusqu'en 2022, Arthur Bruyas signe une licence ASP avec Saint-Chamond

La Chorale de Roanne (Jeep ELITE) a officialisé deux nouvelles ce lundi soir. Le pivot sénégalais Boubacar Touré (2,13 m, 25 ans) prolonge l'aventure au sein du club ligérien jusqu'en juin 2022, avec une saison supplémentaire en option. En 16 minutes de moyenne, le rookie tourne à 9,2 points à 81,6% de réussite aux tirs, 4,2 rebonds et 1 contre pour 12 d'évaluation, constituant l'une des belles surprises de la saison.

"C’est une très bonne chose, cela asseoit le club dans la durée, commente son entraîneur Jean-Denys Choulet. C’est un intérieur compétent, compétitif et en devenir. On est allé le chercher au printemps dernier lorsque personne ne le connaissait, on effectue un gros travail avec lui et il reste énormément à faire pour l’amener au niveau supérieur auquel il peut prétendre."