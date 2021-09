Roanne : La tentation Thibault Desseignet

BETCLIC ÉLITE

Crédit photo : Sébastien Grasset

Sous contrat jusqu'en juin 2022 au Nantes Hermine Basket, Thibault Desseignet (1,78 m, 23 ans) n'est plus dans les plans du club. En effet, le staff a fait du jeune Harvey Gauthier le deuxième meneur de l'équipe, derrière Terry Smith. Ainsi, sur le premier match de la Leaders Cup contre Tours, le Ligérien n'est pas entré en jeu et est publiquement poussé vers la sortie.

S'il ne veut pas renoncer à son année de contrat, le champion d'Europe U18 2016 cherche toutefois un projet pour pouvoir s'exprimer et évoluer. Cela tombe bien, son ancien club (en jeunes), la Chorale de Roanne, réfléchit à la signature d'un meneur de jeu. En effet, les soucis physiques de Loren Jackson et Renathan Ona Embo en préparation semblent avoir vacciné l'entraîneur Jean-Denys Choulet. "On fait quoi si Ray (Ona Embo) se blesse, se questionne-t-il dans Le Progrès. Du coup, on réfléchit à l’hypothèse de prendre un JFL au poste 1." Et une piste pourrait mener à Thibault Desseignet, originaire de... Roanne, poursuit le quotidien.

Avec six joueurs étrangers (Jackson, Berhanemeskel, March, Gant, Reddic et Touré), la Chorale de Roanne est contrainte de prendre un joueur formé localement afin de pouvoir aligner tous ses joueurs sur la feuille de match.