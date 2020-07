Roko Leni Ukic quitte Antibes pour rejoindre le Cedevita Olimpija Ljubljana

PRO B

Crédit photo : Sébastien Grasset

D'après Emiliano Carchia de Sportando, Roko Leni Ukic (1,96 m, 35 ans) ne va pas honorer sa deuxième année de contrat avec Antibes afin de rejoindre ou plutôt de retourner (même si l'entité a changé) au Cedevita Olimpija (club issu de l'union entre le Cedevita Zagreb en Croatie et l'Olimpija Ljubljana en Slovénie). L'international croate jouait en effet pour le Cedevita avant de s'engager avec Levallois en 2018.

Doté d'un énorme CV, le Croate est passé par les grands d'Europe comme Baskonia et Barcelone en Espagne, le Fenerbahce en Turquie, le Panathinaikos en Grèce, et les Toronto Raptors et les Milwaukee Bucks en NBA.

Recruté par Levallois en 2018, il tournait à 12,8 points, 6,1 passes et 2,1 rebonds pour 13,7 d'évaluation en JeepELITE avant de connaître une expérience mitigée en Pro B aux Sharks d'Antibes (12,4 points, 4,4 passes et 2,3 rebonds tout de même).