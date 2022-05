Rouen : Filip Adamovic victime d'une rupture des ligaments croisés

PRO B

Rouen va terminer sa longue et triste saison 2021-2022 ce vendredi, à l'occasion d'un déplacement à Antibes. Les Normands sont assurés d'être relégués en Nationale 1 masculine. Et comme si cela ne suffisait pas, ils viennent de perdre un nouveau joueur. Le meneur de jeu Filip Adamovic (1,80 m, 33 ans) a été victime d'une rupture des ligaments croisés rapporte Paris-Normandie. Cela ne pourrait être qu'anecdotique pour le RMB qui n'a plus rien à jouer. Cependant, le Bosnien est sous contrat jusqu'en 2024 ! Il ne pourra donc pas rejouer avant le début d'année 2023, lui qui aurait pourtant été d'une grande aide pour la mission remontée qu'allait entreprendre le club.

Arrivé à l'été 2021 après une grosse saison à Gries-Oberhoffen (18,3 d'évaluation de moyenne), le vétéran a été gêné par les pépins physiques (15 matches manqués) et n'aura ainsi pas pu avoir l'impact espéré (11,4 d'évaluation en 30 minutes).