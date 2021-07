Rouen : L'américano-allemand Isaiah Philmore complète la raquette

PRO B

Crédit photo : Telekom Bonn

Pour accompagner Brandon Edwards, Earvine Bassoumba, Brice Dessert et David Gassaud dans la raquette rouennaise, le club seinomarin a enrôlé le poste 4/3 américano-allemand Isaiah Philmore (2,03 m, 31 ans).

Signature l

Isaiah Philmore, nouveau Léopard du Rouen Métropole Basket pour la saison 2021/2022

d'infos ici : https://t.co/OUMtjlxcGe pic.twitter.com/aJcx1Usrb8 — Rouen Métropole Basket (@RouenMBasket) July 27, 2021

Formé entre les Universités de Towson (Maryland) et Xavier (Ohio) de 2009 à 2014, cet ailier-fort né d'un père américain et d'une mère allemande a fait ses débuts professionnels en Allemagne. De 2014 à 2018, le natif de El Paso (Texas) a évolué sous les couleurs de Ulm, Bonn, Tübingen et Oldenburg. Puis de 2018 à janvier 2021, Isaiah Philmore a pris la direction de la Roumanie où il évoluera tout ce temps pour la formation de Sibiu. Avant de revenir à Bonn jusqu'en juin dernier. Après avoir tourné à 16,8 points à 59% aux tirs (dont 52% à 3-points), 5,6 rebonds et 1,5 passe décisive en 32 minutes et 11 matchs, Philmore a compilé 7,9 points à 49% aux tirs (dont 37,3% à 3-points), 2,6 rebonds en 23 minutes et 18 matchs.

Physique, adroit de loin, agressif vers le cercle, l'américano-allemand alternera sur les postes 4 et 3.