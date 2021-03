Rouen : Ryan Harrow et Samir Mekdad indisponibles 6 semaines

PRO B

Crédit photo : BCL RMB

Victorieux de Vichy-Clermont (105-100) ce vendredi 12 mars 2021 après une fin de partie totalement rocambolesque, le Rouen Métropole Basket a réalisé une belle opération. Avec seulement 7 joueurs, l'équipe d'Alexandre Ménard a dû se serrer les coudes et faire preuve de beaucoup de solidarité.

Dans son édition de vendredi, Paris Normandie annonce en effet que Samir Mekdad (déchirure au mollet) et Ryan Harrow (ischio-jambier) vont être éloignés des parquets pour les 6 prochaines semaines. Les deux joueurs s'étaient blessés à Aix-Maurienne, la semaine passée. La venue d'un pigiste médical semble inévitable au vue du marathon à venir surtout en avril et mai.

Pour l'heure donc, le technicien rouennais va donner beaucoup de temps de jeu et de responsabilités à son jeune meneur, Marcus Gomis. Hier, l'ancien espoir de l'ASVEL a joué 36 minutes après en avoir disputé 50 en Savoie, la semaine passée. S'il a été en panne d'adresse contre la JAVCM (14 points à 3/15 aux tirs), il a su se montrer décisif avec un tir à 3 points ô combien important à 57 secondes la fin pour donner un avantage de +6 (101-95). Le fils de Joseph Gomis se montre de plus en plus ces dernières semaines.