Rouen aimerait conserver Jamar Diggs

PRO B

Si le Rouen Métropole Basket a connu une saison frustrante, surtout à comparer avec l'exercice 2018/19, l'équipe avait de la qualité. C'est ainsi que le coach Alexandre Ménard, toujours sous contrat, souhaite conserver une partie de son effectif. Et notamment son meneur de jeu, Jamar Diggs (1,88 m, 31 ans, 12 points à 44,8% de réussite aux tirs, 3,2 rebonds et 4,5 passes décisives pour 13,3 d'évaluation en 30 minutes). "Tout le monde connaît mon attachement à ce joueur, a rappelé le technicien maugeois à Paris-Normandie. C'est une évidence que nous allons étudier la faisabilité d'une prolongation." Toutefois, l'ancien MVP du championnat de Lituanie, marié à une Chypriote, pourrait obtenir la nationale chypriote et la statut bosman qui va avec. De quoi l'amener vers de nouveaux horizons ? Affaire à suivre.

Par ailleurs, il sera intéressant d'observer ce que va faire Thomas Ceci-Diop (1,94 m, 28 ans). Paris-Normandie annonce que le poste 4/3 a refusé une offre de prolongation de deux saisons du RMB en février mais que son agent a depuis relancé le club normand, où il est arrivé en cours de saison. En 13 matchs, il a tourné à 8,3 points à 43,5% et 4,3 rebonds pour 9,9 d'évaluation en 23 minutes.