Rouen fait venir Thomas Ceci-Diop jusqu'à la fin de saison

PRO B

Crédit photo : Christophe Delrue

En proie à des blessures récurrentes dans l'aile, le Rouen Métropole Basket a décidé de densifier son effectif. Le club a engagé le poste 3/4 Thomas Ceci-Diop (1,94 m, 27 ans). Issu du centre de formation du Mans Sarthe Basket, club où travaillait précédemment l'entraîneur Alexandre Ménard, Thomas Ceci-Diop est parti à Lille à l'issue de son cursus Espoirs, en 2013. Il y est resté six saisons même si sa montée en puissance (11,8 d'évaluation de moyenne en 2016/17) a été stoppée par une rupture des ligaments croisés en avril 2017. Revenu à la compétition en décembre 2017, son rôle et son impact ont baissé (5,8 d'évaluation en 15 minutes en 2017/18) et sa saison 2018/19 a de nouveau été entachée par les blessures (seulement 12 matchs joués).

"Thomas est une valeur sûre du championnat de Pro B, annonce le club. Véritable guerrier sur le terrain, il colle parfaitement à l’identité de l’équipe d’Alexandre Ménard. Thomas arrive à Rouen jusqu’à la fin de la saison."

Finaliste de la Leaders Cup Pro B et des playoffs d'accession, Rouen compte six victoires après dix journées de saison régulière.

L'effectif 2019/20 de Rouen :