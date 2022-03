Rouen manque encore une victoire toute faite, Blois réagit et Saint-Quentin enchaîne à Boulazac

PRO B

Crédit photo : Nicolas Ravinaud

Il y a ceux qui sourient et ceux qui pleurent. Ce mardi soir, Saint-Quentin peut être aux anges après sa septième victoire de suite, à Boulazac. Blois s'est rassuré en battant largement Aix-Maurienne, quatre jours après une déroute à Lille. Enfin, Vichy a remonté un sacré déficit pour s'imposer à Rouen, après prolongation et avec 34 points de Dominez Burnett. A contrario, c'est la soupe à la grimace pour le RMB, qui rate encore une belle occasion, après avoir compté jusqu'à 16 points d'avance, et menait encore 84-71 en fin de match. Un scénario qui rappelle celui du match de mardi dernier contre Saint-Quentin. C'est dur à encaisser pour Boulazac qui a du faire sans arrières, ou presque, contre le SQBB. Et c'est le retour sur terre pour Aix-Maurienne qui restait sur un succès contre le leader Saint-Chamond, avant de prendre une rouste.

J24 | VICTOIREEEEE -



Match maitrisé de bout en bout par Saint-Quentin qui enchaine une...... 7ÈME VICTOIRE CONSÉCUTIVE !



@BoulazacBasketD



pic.twitter.com/7iuLKFEy57 — Saint-Quentin Basket Ball (@SQBB_Officiel) March 15, 2022

Au classement, Blois (14 victoires et 8 défaites), Vichy (12 victoires et 8 défaites) et Saint-Quentin (13 victoires, 9 défaites) sont respectivement quatrième, cinquième et sixième. Aix-Maurienne (13e avec 10 victoires et 13 défaites), Boulazac (14e avec 10 victoires et 14 défaites) et Rouen (18e avec 4 victoires et 19 défaites) sont bien moins classés.

Les résultats de la soirée de Pro B :