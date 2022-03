Rouen n'abdique pas : "Je refuse de voir ce club sombrer" clame Ludovic Pouillart

PRO B

Crédit photo : RMB

Dernier de Pro B, Rouen a besoin de vite engranger des succès pour revenir dans la course au maintien. Mardi, le RMB n'était pas loin de battre Saint-Quentin. Mais l'équipe normande s'est sabordée dans les dernières minutes avant de perdre en prolongation 90-84. Une défaite qui fait très mal au moral des Rouennais comme le reconnaît l'entraîneur Ludovic Pouillart :

"Ce revers fait mal à la tête d'autant que je trouve qu'on a tout fait pour prendre le match. On menait de 12 points à l'entame du quatrième quart-temps. Tout va bien pour nous puis ils (Saint-Quentin, NDLR) se mettent à durcir le jeu et nous on arrête de jouer comme si la lumière s'était éteint".

Son équipe s'est délitée dans les dernières minutes.

"Tant que ça ne compte pas vraiment, on est bons et quand ça le devient on se cherche du regard pour savoir qui va prendre le contrôle de la balle. Saint-Quentin a trouvé Kendall Anthony (14 points à 3/11) dans la prolongation. Peut-être qu'on n'a pas ce profil de joueur mais il me semble qu'on a un collectif pas trop mal.(...) La peur de gagner, je n'y crois pas ! Il y'en a qui ont mis le frein à main ce (mardi) soir et on a des gens qui viennent nous voir et c'est encore de la déception à la fin".

"Quand on a un momentum, il faut fermer le match"

Après avoir compté 12 points à l'entame du quatrième quart-temps (68-56), le RMB a sombré dans les cinq dernières minutes. Ludovic Pouillart livre son analyse :

"Entre la cinquième minute et la prolongation on a perdu 6 ou 7 ballons parce qu'on veut trop garder la balle, on dribble trop et le ballon ne bouge pas. Quand on a un momentum, il faut fermer le match. Aujourd'hui, on est toujours pas capable de fermer le match. On commence le quatrième quart-temps avec 12 points d'avance et dans les dernières minutes on mène de 6 points (78-72) avec les mêmes joueurs et les mêmes systèmes et on n'y arrive pas et on sent qu'on manque d'impact. Le pire dans tout ça c'est que pendant 40 minutes on arrive à tenir le trio Zamora - Gillet - Anthony (33 points à eux trois) alors que cette saison ça représente 70% des points de Saint-Quentin".

" Je ne perds pas confiance en eux"

Bien que lanterne rouge de Pro B avec un bilan de 4 victoires et 17 défaites, et avec 3 victoires de moins que l'avant-dernier Nantes, Ludovic Pouillart reste optimiste :

"Mathématiquement, je dis que tout est faisable avec l'envie de le faire. On est dans une situation qui sent mauvais mais il faut mettre les mains dessus et fermer le match quand ça sent meilleur. Cela reste frustant. J'ai des joueurs qui sont des bons gars. Ils travaillent dur et je ne perds pas confiance en eux. Je refuse de voir ce club sombrer".

De son côté, Isaiah Philmore meilleur marqueur pour le RMB avec 21 points à 5/7 de réussite aux tirs dont 4/5 à 3-points, ne cache pas sa déception :

"C'est décevant, on est proche de la victoire mais on ne finit jamais le travail. La seule chose positive, c'est qu'on a mieux joué que contre l'ASA (défaite 90-75). Saint-Quentin est une équipe qu'on ne peut pas battre de cette manière. On a laissé filer cette victoire ! On s'est bien battu mais on a fait des erreurs bêtes et ça ne passe pas contre une équipe comme celle-là. Ils ont rentré des tirs compliqués, ils ont pris de très bonnes décisions et ils ont pris plus de rebonds que nous".

L'air attristé, l'ailier-fort ne partage visiblement pas le même optimisme que son coach :

"Tout n'est pas noir mais une défaite reste une défaite. On est dans une position dans laquelle on ne peut pas dire "OK, c'est qu'une défaite" car on est dans une situation d'urgence et ça me brise le coeur."

Rouen va devoir trouver les ressources mentales pour se reprendre et gagner à Tours ce samedi pour la 23e journée de Pro B.