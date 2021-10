Rouen privé de Benoit Injaï 4 à 6 semaines

PRO B

Crédit photo : Lilian Bordron

Excellent jusqu'ici en Leaders Cup Pro B (14,3 points et 3 passes décisives de moyenne), Benoit Injaï (1,85 m, 24 ans) doit s'arrêter pour 4 à 6 semaines. L'arrière de Rouen a été victime d'une grosse entorse de la cheville rapporte Paris-Normandie. Déjà privé de son meneur Filip Adamovic et de l'ailier Ben Emelogu, le RMB va être encore plus diminué. Du coup, le staff s'oriente vers la signature d'un remplaçant médical.