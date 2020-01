Rouen réalise un hold-up face à Blois, Paris se reprend à Antibes

PRO B

Crédit photo : Maeva Parmentier

19. C'est le nombre de succès d'affilés à domicile des Rouennais. La série (impressionnante) est toujours en cours après la victoire renversante acquise au dépend du leader du championnat, Blois (85-83). Malmenés, distancés à quelques encablures de la fin du match (67-77, 35e), les Normands ont montré une grande force d'abnégation pour dompter l'ADA. Grâce entre autre à un homme, Andre Spight.

Spight en feu ; dites 33

L’arrière US au passeport arménien - déjà à 18 points à la fin du 3e quart-temps - a ramené le RMB sur les talons des blésois suite à 6 lancers francs consécutifs après 2 fautes sur son tir (76-79, 37e). À 37 secondes de la fin, plein axe et seul, Jamar Diggs (18 d'évaluation) a pris ses responsabilités et fait exploser le Kindarena en égalisant de loin (83-83). Et après une excellente défense de Bassoumba sur Aratinovic, la dernière possession revenait aux locaux avec 14 secondes au chrono. C'est Jérôme Cazenobe (14 points), sur un super service de Spight, qui a donné la victoire aux Normands à 2 secondes du terme (85-83), permettant à Rouen d'enchaîner un 19e succès de suite à la maison. Un véritable hold-up puisque Rouen n'a mené au score dans ce match que quelques secondes dans le 1er acte.

#ProB Jérôme Cazenobe délivre le Kindarena à 2 secondes de la fin sur un caviar de Spight. @RouenMBasket réalise un hold-up contre le leader @ADABloisBasket (85-83) et enchaine un 19e succès de suite à la maison ! pic.twitter.com/LxF3li4E4C — Alexandre Sanson (@aem_sanson) January 21, 2020

Auteur de 30 points vendredi contre Antibes, Andre Spight a encore fait mieux en totalisant 33 points contre l'ADA, établissant ainsi son nouveau record personnel de la saison. Légèrement en feu en ce moment...

Antibes explose... en plein vol

Tout au Sud cette fois-ci, les Sharks d'Antibes avaient à coeur de se reprendre contre Paris, après avoir vu leur série de 5 victoires stoppée à Rouen, vendredi dernier. Une rencontre de la 12e journée reportée en raison de la grève des transports au mois de décembre qui avait empêché les visiteurs de se rendre sur les bords de la Méditerranée. Et alors que les choses étaient plutôt bien engagées pour les Azuréens à 10 minutes du terme, et ce même si la partie était loin d'affoler les compteurs (43-39, 30e), les hommes de Nikola Antic ont complètement sombré.

En 2'15, Denis Gauthier (14 points) a enchaîné 4 tirs primés permettant à Paris de passer devant au score (47-51, 34e). Même si Antibes repassait devant et menait d'un point à 3 minutes de la fin, Nobel Boungou-Colo (23 points dont 5/7 de loin et 10 fautes provoquées) et Sylvain Francisco clôturaient les débats, là encore à 3 points. Paris passait un 25-11 dans le dernier quart-temps et s'imposait 54-64. De quoi se reprendre, après une courte défaite en prolongation à Saint-Chamond le week-end dernier. Antibes, en revanche, s'incline une 2e fois de suite.

À Rouen,