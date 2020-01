Rouen réfléchit à une réorganisation ; Andre Spight en danger ?

PRO B

Crédit photo : RMB

Mercredi soir, le Rouen Métropole Basket a officialisé le départ de l'ailier croate Domagoj Bosnjak (2,01 m, 24 ans). Un choix qui a été questionné par le public. Car le club a expliqué que ce départ était lié au retour de blessure d'Emmanuel Monceau et l'arrivée de Thomas Ceci-Diop, pourtant signé afin de remplacer Carl Ponsar, absent jusqu'en avril. Comprenez que le RMB jouerait à neuf et non plus à dix. Bref, de quoi s'interroger sur l'ambition finale du club normand.

"Avec Michel Veyronnet (le directeur sportif) et Yvan Gueuder (le président), on avait mené une réflexion sur lui pendant la trêve de Noël, a expliqué le coach Alexandre Ménard à Paris-Normandie. Elle était déjà enclenchée depuis novembre, car les dirigeants trouvaient qu'il n'avait pas un rendement en adéquation avec son salaire qui était dans les trois ou quatre premiers de l'effectif. J'avais dit à Doma qu'il devait produire le maximum et que je ferais le maximum pour le préserver, car je croyais beaucoup en lui."

Un autre départ pour une seule arrivée ?

Mais la suite s'est avérée plus décevante encore (2 points et 0 d'évaluation contre Paris), si bien que le RMB a fini par s'en séparer. Reste à savoir désormais si ce shooteur sera remplacé. C'est une possibilité, comme le fait de couper un autre joueur afin de faire l'économie d'un autre salaire et ainsi augmenter l'enveloppe financière allouée à la signature d'un 9e joueur professionnel. L'élément potentiel qui pourrait faire ses valises n'est autre que le meilleur marqueur de l'équipe (16,3 points par match), l'arrière Andre Spight, dont l'état d'esprit et le jeu parfois individualiste questionnent. "Tout reste ouvert", conclut le technicien maugeois, dont l'équipe occupe la 6e place de Pro B avec 8 victoires en 14 matchs, et ce avant de recevoir Antibes ce vendredi pour la 15e journée de championnat.