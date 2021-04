Rouen renverse Nancy, Aix-Maurienne se révolte à Quimper

PRO B

Crédit photo : Lilian Bordron

Deuxième défaite de suite pour Nancy qui a cette fois compté 19 points d'avance (32-51) grâce à la première mi-temps proche de la perfection de la paire Goudou-Sinha-Lewis (19 et 27 points) avant de craquer après le repos. Aux côtés d'Ike Iroegbu, (32 points), les Rouennais ont pu s'appuyer sur le trio Gomis-Ruel-Stevens, entre les missiles à 3 points répétés des deux premiers et le double-double à 13 points et 18 rebonds de l'intérieur américain.

A 30 secondes de la fin, Quentin Ruel a scellé le « come-back » parfait du RMB d'un panier à 3 points pour placer son équipe en tête (81-80). Ron Lewis et Andell Cumberbatch ont manqué leurs deux dernières tentatives tandis que Marcus Gomis a assuré au lancer pour offrir aux siens un succès sur le score de 83 à 80.

Quimper, Saint-Quentin et Fos-sur-Mer à égalité à la deuxième place

Alors qu'ils restaient sur quatre victoires consécutives les Quimpérois n'ont pas su en profiter, s'inclinant 83-77 face à une équipe d'Aix-Maurienne en mission, privée d'Ilari Seppala et Antonio Ballard mais qui a pu compter sur les relais de Théo Leon et Benoît Mbala (19 et 22 points). Pire, Saint-Quentin et Fos-sur-Mer sont revenus à la hauteur des Béliers suite à leurs succès, à Gries-Oberhoffen pour le SQBB (82-86) et face à Vichy-Clermont pour les Provençaux (64-62).

A noter également la victoire de Blois à Paris dans un duel entre deux équipes des équipes en forme de Pro B, qui s'est soldé en prolongation, sur deux paniers à 3 points salvateurs de Tyren Johnson (64-70). Poitiers a aussi mis fin à sa série de dix revers en s'imposant face à Lille à domicile (80-75).

Résultats :