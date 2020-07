Rouen souhaite se séparer de Samir Mekdad

Bien que sous contrat avec le Rouen Métropole Basket, Samir Mekdad (1,91 m, 33 ans), annoncé sur le départ en juin, ne fait plus parti des plans du coach Alexandre Ménard.

Recruté l'été dernier en provenance du Havre, après que ce soit le joueur lui-même qui ait contacté le technicien choletais, l'international Algérien sort d'une saison difficile avec le club de Seine-Maritime (4,8 points à 40,2% de réussite aux tirs, 2,8 rebonds et 1 passe décisive pour 5,4 d'évaluation en 15 minutes de jeu). Barré de la rotation par Benoit Injai, Marcus Gomis et Earl Calloway, le natif de Montfermeil (Seine-Saint-Denis) le confirme sans concession :

"Poliment, on va dire que le club ne veut plus de moi et qu'il serait soulagé si je partais, explique t-il au journal Paris-Normandie. On me l'a dit il y'a plus de deux mois. Ça n'a pas matché des deux côtés. Je ne m'y attendais pas forcément, mais ce n'est pas non plus une surprise."