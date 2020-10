Rouen vient à bout de Denain après prolongation

PRO B

Crédit photo : RMB

Et Chris Ndow... rata le tir de la gagne ! L’ailier norvégien (15 points, 12 d’évaluation), délibérément seul sur la dernière possession du match à 3 secondes de la fin alors que quelques secondes plus tôt c'est lui qui égalisait, aurait pu permettre à Denain de s’imposer sur le parquet de Rouen. Mais il n’en sera rien. Et les deux équipes offraient 5 minutes supplémentaires au public du Kindarena (78-78).

Nwogbo et Drouault sur leur lancée

Au cours de cette prolongation, Zimmy Nwogbo (20 d’évaluation) et Pierre-Étienne Drouault (21 d'évaluation), déjà auteurs de 19 et 30 d'évaluation contre Antibes la semaine dernière, ont haussé leur niveau pour arracher le deuxième succès de Rouen en championnat (94-89).

Un match que les Normands auraient pu plier sans passer par les prolongations. Auteur d’un très bon départ grâce à son secteur intérieur dominant (25-14, 10e), les Rouennais se faisaient petit à petit recoller au score par les Denaisiens. Dans une partie très disputée mais jouée sur un faux rythme, l'ASCDVPH faisait la moitié du chemin à la pause (45-41). Une première mi-temps marquée par l'entrée en jeu de Samir Mekdad qui faisait sa première apparition officielle sous le maillot du RMB, lui qui était jusque là boudé par son coach.

Plus consistant défensivement, montrant davantage de caractère, les Nordistes, par l’intermédiaire d’Anthony Racine (22 points sont 4/9 à 3-points) prenaient les devants pour la première fois de la rencontre (57-58, 29e). Le dernier quart-temps est un mano à mano entre les deux formations, avec notamment le précieux apport de Benoit Injai (22 d'évaluation, la meilleure du match) jusqu'à ce que Ndow envoie les deux équipes en overtime. La suite, on la connait...

