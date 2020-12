Roxana Maracineanu confirme qu'elle souhaite le retour du public dans les salles le 15 décembre

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Yohan Senez

Lors de son passage au C.R.E.P.S de Wattignies vendredi, la Ministre déléguée aux Sports Roxana Maracineanu a répété qu'elle souhaitait que le public puisse revenir dans les salles dès le 15 décembre. "La situation s’améliore et je pense que nous pouvons entamer ce processus", a-t-elle expliqué devant les membres présents, dont Yohan Senez, le président de Denain Voltaire (Pro B) et membre du Comité Directeur de la LNB, et le journaliste de La Voix du Nord.