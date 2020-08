Ruphin Kayembe participe à la préparation de Châlons-Reims

« Pour le moment, les trois pros participent à des entraînements Espoirs, déplorait récemment le technicien du CCRB dans nos colonnes . En tant qu'entraîneur, c'est loin d'être facile. Pour monter l'équipe déjà mais aussi pour arriver à la faire performer au premier jour de compétition. On s'attendait à des difficultés mais on a joué le jeu de la Ligue, on a respecté au mieux les directives et le fait est qu'on a aucun résultat. Zéro. En faisant confiance à la Ligue, aucun joueur n'est venu. Je trouve que ce n'est pas équitable et il y a un problème quelque part. Et quelqu'en soit le problème, nous, on en subit les conséquences. Déjà qu'on est une petite masse salariale, car on est l'avant-dernière masse salariale du championnat, en plus de cela, on n'a pas les joueurs en temps et en heure. »