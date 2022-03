Ryan Harrow arrêté 4 à 6 semaines, Quimper réfléchit à l'arrivée d'un renfort

PRO B

Souffrant d'une aponévrosite, l'arrière de Quimper (Pro B) Ryan Harrow (1,88 m, 30 ans) sera indisponible pendant 4 à 6 semaines indique Ouest-France. Même si l'ancien joueur de Rouen est décevant (9,2 points et 3,5 passes décisives en 21 minutes), c'est un nouveau coup dur pour l'UJAP qui se pose la question du recrutement d'un nouveau remplaçant médical. Les dirigeants des Béliers ont été refroidis par le niveau affiché de Carlton Guyton comme l'explique le président du club Bernard Kavarec à Ouest-France :

"On regarde, on réfléchit. Mais j’ai dit à Laurent (Foirest) que si c’était pour prendre un joueur du niveau de Carlton Guyton (arrivé blessé), ce n’était pas la peine. De toute façon, ce sera cette semaine ou jamais ! Et il faudra que ce soit un joueur majeur, un leader. On avait une piste, mais c’est compliqué".

Les Quimpérois sont 16e et premier non relégable de Pro B, avec le même bilan que le 17e, Boulazac (10 victoires et 15 défaites). Une victoire contre Nancy (3e, 16 victoires et 8 défaites) ce samedi permettrait aux Bretons de pouvoir souffler dans la lutte pour le maintien.