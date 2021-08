Ryan Harrow passe de Rouen à Quimper

PRO B

Crédit photo : FIBA

Quimper continue de recruter en Pro B. Les Béliers ont cette fois convaincu le combo-guard (poste 1-2) Ryan Harrow (1,88 m, 30 ans) de les rejoindre pour la saison 2021-2022 selon nos informations.

Joueur référencé en Europe, après avoir joué en première division grecque, italienne, polonaise et espagnole, cet Américano-jamaïcain (comme son futur coéquipier Ryan Reid) a signé à Rouen juste avant la date limite du 28 février, afin de remplacer Matic Rebec. Mais blessé à l'ischio-jambier, l'ancien joueur de North Carolina State, Kentucky et Georgia State a manqué de nombreux matches et a du mal à trouver son rythme au sein de la formation normande. Au final, il a joué 11 matches pour 7,4 points à 40,8% de réussite aux tirs, 1,1 rebond et 3,1 passes décisives en 19 minutes.

Il pourra largement faire mieux la saison prochaine. En tout cas, son association avec Théo Léon, David Jackson et Paul-Lou Duwiquet promet sur la ligne arrière quimpéroise. Laurent Foirest dispose désormais d'un groupe au complet qui aura encore le potentiel pour jouer les premiers rôles en Pro B.

L'effectif de Quimper en 2021-2022 :