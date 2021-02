Ryan Harrow remplace Matic Rebec à Rouen

PRO B

Champion d'Europe 2017 avec la Slovénie, certes dans un rôle de douzième homme, Matic Rebec (1,81m, 25 ans) arrivait cet été avec un palmarès rarement vu en Pro B. Pourtant, après quelques mois de collaboration, le meneur originaire de Postojna va faire ses valises selon nos informations. En 12 matchs toutes compétitions confondues, il a tourné à 10,8 points à 30%, 2,8 rebonds et 6,7 passes décisives pour 10,7 d'évaluation. Mais l'ancien joueur de San Sebastian n'était pas forcément épanoui en Normandie et aurait connu des difficultés à s'intégrer au sein de l'effectif, ce qui explique son départ.



Fin de l'aventure en Pro B pour Matic Rebec

En difficulté physiquement en début de saison, Rebec a éprouvé quelques difficultés à s'adapter aux spécificités de la Pro B mais il montait en rythme ces derniers temps, ce que ne montre toutefois pas sa dernière sortie catastrophique lors du derby contre Évreux (0 point à 0/8). Joueur de caractère, son style peu académique et sa sélection douteuse de shoots pénalisaient néanmoins largement le RMB, actuel douzième de Pro B. Ce qui a poussé Alexandre Ménard à faire appel à un remplaçant, Ryan Harrow (1,88m, 29 ans).

Pour le meneur américo-jamaïcain, Rouen sera son troisième club de la saison après le Bétis Seville puis le Peristeri Athènes. Avec l'équipe grecque, il a pris part à 3 matchs de BCL dont un face à la SIG Strasbourg le 8 décembre dernier (13 points à 6/9, 6 passes décisives et 3 interceptions). Formé en NCAA, il a joué pour les facs de North Carolina State pendant une saison, puis Kentucky pendant une saison et enfin Georgia State pendant deux saisons. Le championnat français sera une découverte pour lui après avoir joué en Grèce, en Pologne, en Italie, en Lituanie et enfin en Espagne.

Sous les couleurs de Peristeri, il tournait à 5,9 points à 39%, 0,9 rebond et 1,9 passes décisives pour 3,9 d'évaluation, alors qu'il totalisait 8 points de moyenne en Liga Endesa plus tôt cet automne. Il arrive dans une équipe de Rouen qui a connu une campagne de Leaders Cup contrastée avec un bilan de 1 victoires pour 3 défaites. En championnat, le club normand est sur une série de 4 défaites consécutives avant un déplacement chez le dernier, Gries-Oberhoffen dans le cadre de la sixième journée de championnat.