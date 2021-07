Ryan Lobreau et Marlone Rugard bouclent le recrutement de Saint-Vallier

PRO B

Crédit photo : SVBD

Pour compléter son effectif, Saint-Vallier a fait venir deux jeunes joueurs qui joueront également avec l'équipe Espoirs, Ryan Lobreau (2,01 m, 20 ans) et Marlone Rugard (1,93 m, 20 ans), provenant respectivement du Havre (NM1) et Vichy/Clermont (Pro B).

Le premier, qui a débuté le basket sur le tard, à l'âge de 15 ans, a disputé 10 matchs avec le club normand pour une moyenne de 2,3 points et 1,5 rebond pour 2,9 d'évaluation en 7 minutes de jeu. L'entraîneur havrais Hervé Coudray, regrettait son départ dans les colonnes de Paris Normandie, début juin, alors que le joueur était lié au club par une convention allant jusqu'en juin 2022 :

« Son agent nous a mis devant le fait accompli, sans même nous demander ce que nous étions prêts à lui offrir. Il a proposé Ryan à d’autres clubs en le présentant comme libre de tout contrat. »

Le second a profité des blessures dans l'effectif professionnel de Vichy/Clermont pour obtenir du temps de jeu et s'exprimer. L'arrière/ailier formé en région parisienne (Clichy, Levallois, Stade Français) et vu avec les Espoirs de l'ASVEL en 2019/20, a incrit 1,4 point de moyenne en 8 minutes de jeu au cours de 10 apparitions.