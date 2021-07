Ryan Reid rempile pour une saison à Quimper

PRO B

Crédit photo : Sébastien Grasset

C'est officiel. Ryan Reid (2,03m, 34 ans) restera à Quimper la saison prochaine. Le club vient d'annoncer la nouvelle ce mardi.

Après trois saisons en Pro A, à la Chorale de Roanne entre 2012 et 2014 et à Nancy en 2014-2015, le pivot américano-jamaïcain est parti en Asie. En 2019, il est revenu dans le championnat de France, cette fois à Quimper, où il a passé les deux dernières saisons. Pivot d'expérience, très fort sur post-up et sur la lecture de jeu, il est surtout réputé défensivement. Le Floridien tournait à 9,5 points à 51,5% de réussite aux tirs, 3,7 rebonds, 1,3 passe décisive et 2,3 fautes provoquées pour 9,4 d'évaluation en 22 minutes.