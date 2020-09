Sade Aded Hussein complète l'effectif du Poitiers Basket 86

Arrivé dans la Vienne après une expérience en British Basketball League (BBL) avec Newcastle, Sade Aded Hussein (2,08 m, 27 ans) a convaincu Jérôme Navier. Il sera la doublure de Christopher McKnight au poste 4 mais pourra aussi dépanner sur le poste 5 en remplacement de Jim Seymour ou Laurence Ekperigin.

Lors de la préparation, le champion de France 2014 a joué deux matchs, face à Boulazac puis contreLimoges. Sur les deux rencontres, il a tourné à 9,5 points à 40% de réussite aux tirs, 4 rebonds et 0,5 interception pour 7,5 d'évaluation.

Passé par les centres de formation d'Hyères-Toulon puis de Limoges, Sade Aded Hussein connaît bien la Pro B pour y avoir joué avec Antibes, Saint-Chamond puis Le Havre avant de s'envoler vers l'Europe. La saison dernière, il évoluait en BBL avec les Eagles de Newcastle où il compilait 9,5 points à 41,3%, 5,8 rebonds et 1,5 passe décisive pour 12,3 d'évaluation en 11 matchs.

Avec cette signature, Jérôme Navier s'est montré heureux de boucler son effectif :

"C'est une bonne opportunité d'avoir un dixième joueur. On est très content de son acceptation d'être avec nous. Il colle bien avec l'esprit du groupe. Sade sera le backup de Chris McKnight. Il a une bonne capacité et peut si besoin évoluer sur le poste 5. Il a un côté longiligne qui nous manquait sur le secteur intérieur. Cela va apporter de la présence dans les airs au rebond et au contre. C'est un joueur qui va apporter un autre danger offensif de loin."