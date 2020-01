Saint-Chamond : Deux mois d'arrêt pour Jonathan Hoyaux

PRO B

De retour à la compétition après un mois et demi d'arrêt vendredi dernier, Jonathan Hoyaux a été victime d'une nouvelle fracture au cinquième métatarse en provoquant une faute décisive en fin de match contre Paris. L'ailier et capitaine de Saint-Chamond va de nouveau devoir s'arrêter pour deux mois annonce Le Progrès. Du coup, le club s'interroge sur l'éventualité de lui trouver un remplacement, ou non.