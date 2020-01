Saint-Chamond : Jonathan Hoyaux enfin de retour

PRO B

Crédit photo : Laurent Peigue

Blessé au pied le 26 novembre lors d'une victoire de Saint-Chamond à Saint-Quentin, Jonathan Hoyaux n'a plus jouer depuis en compétition officielle. Ce vendredi pour la réception de Paris pour la 15e journée de Pro B, le capitaine va reprendre. Ce qui va apporter un vrai plus à une équipe qui vient d'enchaîner trois défaites - dont al dernière au buzzer - après une série de six succès. Mais il ne faut pas s'attendre à ce que le Tourangeau explose les compteurs d'un coup. "Je dois être bien dans ma tête, explique-t-il dans Le Progrès. Il faut que j'élimine mes douleurs et mon appréhension, avoue-t-il. J'aurais peut-être un rôle différent, plus au service de l'équipe. Je ne veux pas bousculer la mini-hiérarchie qui s'est installée." Quoi qu'il en soit, la présence du capitaine va sans doute donner de la bonne énergie à son équipe.