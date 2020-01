Saint-Chamond : Jonathan Hoyaux victime d'une rechute en toute fin de match

Si Saint-Chamond s'est imposé après prolongation contre le Paris Basketball, l'ambiance n'était pas à la fête après la rencontre. Non, le capitaine Jonathan Hoyaux, de retour à la compétition ce vendredi, a senti son pied craquer à 2 secondes de la fin après être allé provoquer une faute.

"On accumule les pépins et ça commence à faire beaucoup, regrettait après la rencontre le coach Alain Thinet, au micro du Progrès. C'est dur de garder le sourire même après une victoire. Ça fait flic pour Jo. Il est peut-être reparti pour une indisponibilité assez longue. Cette blessure noircit la soirée et j'en oublie presque le match. Heureusement qu'on gagne, car après la défaite à Nancy cela aurait été très dur. On ne va pas arriver à jouer une fois au complet cela devient vraiment pénible. On a moins de banc que l'an passé. On le savait dès le début de saison. Si en plus on accumule les pépins, cela devient compliqué. On tire beaucoup sur les mêmes joueurs. Je n'ai pas de solutions miracles, on verra avec l'équipe dirigeante ce que l'on peut faire."