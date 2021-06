Saint-Chamond : Kamel Ammour arrive, Mohamed Queta prolonge

PRO B

Crédit photo : Gerard Héloïse Laurent Peigue

Spécialiste de la Nationale 1 après 4 saisons consécutives à cet échelon (Andrézieux 2017/19 et Chartres 2019/21), Kamel Ammour (2,02 m, 30 ans) saute le pas et s'est engagé pour une saison avec Saint-Chamond (Pro B) annonce Le Progrès. Le natif de Meru (Oise) a progressé au cours de ses deux saisons passées dans l'Eure-et-Loir passant de 9,4 points, 3,5 rebonds et 1,9 passe décisive pour 10,5 d'évaluation en 21 minutes à 10,7 points, 5,8 rebonds et 2,1 passes décisives pour 13,4 d'évaluation en 27 minutes.

Le SCBVG enregistre la prolongation d'une saison supplémentaire de Mohamed Queta (2,06 m, 25 ans) qui va ainsi disputer sa 4e saison sous les ordres d'Alain Thinet. Au cours du dernier exercice compliqué pour le club couramiaud, le poste 4 a tourné à 5,5 points à 40,6% aux tirs et 3,4 rebonds pour 6,2 d'évaluation.