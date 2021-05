Saint-Chamond : l'international suèdois Charles Barton Jr débarque

PRO B

Crédit photo : Tartu

Pour compenser la perte de Sofiane Briki, blessé à la cheville dans la victoire de son équipe face à Fos, Saint-Chamond a jeté son dévolu sur Charles Barton Jr (29 ans, 1,92 m).

Formé à l'Université d'Oregon entre 2011 et 2014, notamment au côté de Joe Burton, le natif de Lulea (Suède) a principalement évolué dans des ligues mineures depuis qu'il est professionnel. En effet, le poste 1/2 est passé successivement par la Suède, l'Allemagne (1ère et 2e division), la Belgique, l'Autriche et enfin l'Estonie. Avec le club de Tartu, Barton Jr a disputé 14 matchs pour une moyenne de 13,9 points, 2,1 rebonds et 3,6 passes décisives en 30 minutes de jeu. International suèdois, il a récemment participé aux matchs de qualification pour l'EuroBasket 2022.

Longtemps avec le seul Marcus Relphorde comme joueur étranger dans son effectif, Saint-Chamond a consécutivement recruté deux joueurs bosman, qui plus est internationaux, le Suisse Roberto Kovac et le Suèdois Charles Barton Jr donc.

Le nouveau meneur/arrière de SCBVG ne sera pas sur la feuille de match cet après-midi face à Nantes. Le club espère le qualifier pour la réception de Paris, mardi.