Saint-Chamond : Malgré une année compliquée, Alain Thinet prolonge pour une ultime saison

Il a longtemps hésité. Au terme d'une saison très compliquée où il a dû lutter aussi bien pour le maintien de Saint-Chamond (16e de Pro B) que contre la Covid-19 après avoir été touché pendant 15 jours en avril, Alain Thinet (67 ans) a prolongé son contrat d'un an à Saint-Chamond. Cette prolongation est par ailleurs l'ultime saison du technicien à la tête du SCBVG et au niveau professionnelle.

« J'ai eu un passage où je ne pensais pas continuer, avoue-t-il dans les colonnes du Progrès. évoquant les heures difficiles qu'il a connues lorsqu'il était malade du Covid. Avec la fatigue, on perd tout repère. Mais quand on commence à regagner, qu'on retrouve la passion, on se dit, pourquoi pas un an de plus ? »