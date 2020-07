Saint-Chamond : Marcus Relphorde clôt le recrutement

PRO B

Crédit photo : DR

Longtemps, Saint-Chamond pensait prolonger le poste 4/3 Paul Carter (2,05 m, 33 ans). Mais l'Américain s'est montré un peu trop exigeant sur le plan financier détaille Le Progrès. L'entraîneur Alain Thinet s'est donc tourné vers une ancienne connaissance de la Pro B en faisant venir Marcus Relphorde (2,01 m, 31 ans) dans la Vallée du Gier.

Le Chicagoan, qui a connu plusieurs clubs européens au cours de sa carrière, est passé en 2014/15 par Nantes (14,3 points à 47% aux tirs, 3,6 rebonds, 2,3 passes et 1,7 interception pour 13,3 d'évaluation en 29 minutes).

Marcus Relphorde fait son retour en France 5 ans après son passage en Loire-Atlantique (photo : Sébastien Grasset)

L'ancien étudiant de Colorado diplômé en sociologie est un véritable globe-trotter, évoluant successivement en Suède, Finlande, Lituanie, Hongrie, Grèce, Argentine et enfin en Israël où il s'établissait depuis 3 ans. La saison écoulée, Relphorde portait les couleurs de Kiryat-Ata en deuxième division et cumulait 20 points, 7,1 rebonds et 3,9 rebonds pour 24,3 d'évaluation en 33 minutes.

Joueur physique, très complet, solide rebondeur, Marcus Relphorde complète l'effectif très prometteur de Saint-Chamond.

Effectif de Saint-Chamond en 2020/21 :