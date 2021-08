Saint-Chamond : meilleur rebondeur du championnat croate, l'américain Hasan Varence est la dernière recrue

PRO B

Crédit photo : Andrej Jancijek

Pour compléter sa raquette déjà composée de Mathieu Boyer, Sasa Borovnjak et Mohamed Queta, Alain Thinet a jeté son dévolu sur un jeune intérieur américain, Hasan Varence (1,98 m, 24 ans).

Après 4 excellentes années passées à l'Université de Ohio Dominican (NCAA II) entre 2016 et 2020, basée dans ville de Colombus (Ohio), le natif du Queens (New York) a décidé de démarrer sa carrière professionnelle à Sinj en Croatie, club de première division. En 33 rencontres, Hasan Varence a cumulé 13,1 points à 61% aux tirs (dont 37% à 3-points), 8,5 rebonds et 1,2 passe décisive pour 15,2 d'évaluation en 26 minutes de jeu. Surtout, le New-Yorkais a terminé meilleur rebondeur de Croatie.

Intérieur athlétique, il sera un parfait complément de Mathieu Boyer et Sasa Borovnjak, des intérieurs fort au sol.

Effectif de Saint-Chamond 2021/22 :