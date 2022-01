Saint-Chamond - Saint Vallier, le premier match LNB reporté en 2022

PRO B

Crédit photo : SaintVallier Basket Drôme

Les communiqués annonçant le report des rencontres s'accumulent. Après le report du match d'EuroLeague entre l'ASVEL et Monaco, c'est au tour d'un autre match en France d'être reporté à cause de la pandémie. Le premier d'une longue série... Suite à des cas positifs à la Covid-19 au sein de l'effectif de Saint-Chamond, le Comité Sanitaire de la Ligue Nationale de Basket (LNB) a décidé de reporter la rencontre entre Saint-Chamond et Saint Vallier, comptant pour la 13e journée de Pro B.