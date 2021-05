Saint-Chamond : saison terminée pour Sofiane Briki

PRO B

Crédit photo : Sébastien Grasset

La victoire de Saint-Chamond face à Fos-sur-Mer, mardi dernier, a laissé des traces. Sofiane Briki (1,93 m, 22 ans), déjà victime d'une rupture des ligaments croisés la saison dernière, est désormais touché à la cheville comme le rapporte le site du club. L'ailier formé à l'ASVEL souffre précisément d'une entorse de la cheville avec arrachement osseux. Sa saison est d'ores et déjà terminée et c'est depuis le banc qu'il suivra la fin de saison de son club actuellement en pleine lutte pour le maintien en Pro B. Cette saison, Briki valait 6,6 points (dont 38,5% à 3-points), 1,5 rebond et 1,4 passe décisive pour 5,4 d'évaluation en 16 minutes.

En plus de l'ancien jeune tricolore, l'Américain Marcus Relphorde (2,01 m, 32 ans) a lui aussi été touché à la cheville lors d'un contact sur un écran. Normalement l'ailier sera présent pour défier Nantes, son ancienne équipe, dimanche après-midi.

Après avoir été durement touché par la Covid-19, ce sont les blessures qui impactent la vie du SCBVG. En plus d'avoir recruté Roberto Kovac hier, afin de remplacer Théo Bouteille, Alain Thinet est désormais en quête d'un remplaçant pour Sofiane Briki.

Dans Le Progrès, l'entraîneur couramiaud, fustige à raison le calendrier surchargé en Pro B. Engagé dans une lutte indécise pour le maintien, le chemin est semé d'embûches pour le club de la Loire qui a notamment 3 matchs de retards par rapport aux autres équipes :