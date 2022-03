Saint-Chamond, Blois et Vichy-Clermont ont chuté !

PRO B

Crédit photo : Antoine Bodelet

Il valait mieux jouer à domicile en ce 11 mars en Pro B. Lors des cinq rencontres de la première partie de la 23e journée de championnat, toutes les équipes à domicile se sont imposées. À commencer par Aix-Maurienne, qui a cueilli le leader Saint-Chamond 88-71. Dans cette rencontre, les Savoyards ont livré une prestation collective aboutie. La rentrée de Cheick Sane (20 d'évaluation) dans le deuxième quart-temps aura bien aidé Aix-Maurienne. Ces derniers ont passé une 29-12 sur ces dix minutes pour prendre le dessus, avant de s'assurer la victoire. Le leader restera premier à l'issue de cette 23e journée, même si son dauphin chalonais ne l'emportait face à Boulazac le 12 mars.

Blois et Vichy surpris

A Lille, Blois ne s'attendait pas à être malmenés de la sorte. Après avoir accusé un retard de 20 points pendant la majeure partie de la rencontre, l'équipe de Mickaël Hay a tenté de revenir, sans succès (67-58). Du côté Red Giants, Zimmy Nwogbo aura littéralement été domiant avec 20 points pour le pivot américano-nigérian. Lille s'est appuyé sur un Asier Zengotitabengoa à 13 points en sortie de banc, en l'absence du meneur remplaçant Louis Rucklin. Plus intense, Lille se remet en état de marche dans la course aux playoffs après la défaite à Saint-Vallier. Blois qui aura eu un manque d'adresse durant tout le match, voit sa série de sept victoires se terminer.

Vichy aussi a du mal à l'extérieur, plus précisément à Nantes (91-71). Contre une équipe en position de relégation, la défense des visiteurs a implosé. Le 24-12 dans le dernier quart-temps a achevé les espoirs de come-back. Terry Smith (18 points, 25 d'évaluation) et Garry Chathuant (17 unités) ont été les artisans de cette victoire importante pour la fin de saison de l'Hermine, qui espère entamer une nouvelle dynamique.

Evreux et Saint-Quentin eux ont aussi remporté leurs rencontres. Saint-Quentin a été longtemps malmené par l'Alliance Sport Alsace avant de déborder les Alsaciens en fin de rencontre. De son côté, le récent vainqueur de la Leaders Cup Pro B s'est imposé de peu face à Antibes. Le SQBB (12 victoires, 9 défaites) et Evreux (11 victoires, 12 défaites) sont en course pour les playoffs.

Les résultats de Pro B du 11 mars :