Saint-Chamond a fait le break en tête de Pro B : "C'est un petit peu inespéré", dixit Alain Thinet

Toute la saison 2020-2021, Saint-Chamond est resté bloqué dans les bas fonds du classement de la Pro B. Finalement, l'équipe d'Alain Thinet s'est maintenue en toute fin d'exercice. Ce début d'exercice 2021-2022 est bien différent. La formation couramiaude compte 7 victoires après 8 journées, soit au moins 2 de plus que tout le monde. Avant d'affronter l'ADA Blois ce vendredi soir, l'emblématique coach Alain Thinet, dans sa dernière année de service, dresse le bilan dans La Nouvelle République. Il décrit ce début de saison comme "un petit peu inespéré" :

"On ne pensait pas après huit journées être à ce niveau. On va intégrer, en fin de saison, une nouvelle Arena de 4 000 personnes donc c’était important qu’on maintienne le club en Pro B et c’est bien parti. Si on arrive à rester en haut de tableau, on sera sûr de pouvoir rentrer dans l’Arena avec une saison pleine et riche en émotions. Contrairement à celle de l’année passée qui a été très difficile et où on s’est maintenu sur les dernières journées."