Saint-Chamond aurait apprécié une décision plus réactive de la part de la LNB

Si la NBA a annoncé la suspension de la saison régulière dès mercredi soir en raison du coronavirus, que l'EuroLeague a emboité le pas jeudi matin, la Ligue Nationale de Basket a attendu la fin d'après-midi pour le faire. Il faut dire que c'est le Comité Directeur, composé par plusieurs représentants des clubs de la LNB, qui a du prendre cette décision. Ils ont échangé dans l'après-midi avant de suivre l'ensemble des ligues européennes (à l'exception de la Grande-Bretagne jusqu'ici).

Plusieurs équipes s'étaient pourtant déjà déplacée en raison de leur match à l'extérieur pour la 24e journée de Pro B ou 26e journée de Jeep ELITE. C'est le cas de Saint-Chamond, qui était à Quimper pour le match initialement prévu ce vendredi soir.

"Il aurait fallu repousser les trois journées dès le départ, a râlé le coach Alain Thinet dans Le Progrès. Pourquoi avoir maintenu la 24e journée ? On était certain de ne pas jouer. De notre côté on ne pouvait pas ne pas prendre l'avion. On n'aurait pas manqué de nous faire la leçon si le match avait été maintenu et qu'on avait déclaré forfait. Là, on est à Quimper. Un peu comme des cons (sic). Ce n'est pas la fin du monde, mais c'était tellement plus simple de prendre la décision en temps et en heure."