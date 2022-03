Saint-Chamond déroule contre Rouen, Chalon tombe encore face à Saint-Quentin

PRO B

Crédit photo : Antoine Bodelet

Saint-Chamond fait le trou en tête de la Pro B. Les Ligériens se sont largement imposés contre Rouen dans le duel des extrêmes. Comme toujours, Mathieu Boyer s'est régalé à l'intérieur (20 points et 12 rebonds). L'équipe d'Alain Thinet (19 victoires et 6 défaites) fait l'écart sur l'Elan Chalon (17 victoires et 8 défaites) qui a perdu une deuxième fois cette saison face à Saint-Quentin. Kendall Anthony (21 points, 5 rebonds et 9 passes décisives pour 30 d'évaluation) s'est régalé pour amener le SQBB dan le top 4 (14 victoires et 10 défaites). Antibes (14 victoires et 11 défaites) n'est pas loin après sa large victoire à Quimper qui ne cesse de s'enfoncer et passe même relégable (10 victoires et 15 défaites) après cette rude défaite.

Lucas Beaufort en grande forme

De son côté, Nantes (10 victoires et 14 défaites) a signé sa deuxième victoire de la semaine et sort de la zone rouge, à l'occasion du retour de Jean-Marc Dupraz à Lille (10e, 12 victoires et 13 défaites). Le LMB se retrouve à égalité avec Aix-Maurienne qui a résisté au retour de l'ASA grâce à un énorme Lucas Beaufort (24 point à 4/5 à 3-points, 3 rebonds, 7 passes décisives, 3 interceptions et 5 fautes provoquées pour 33 d'évaluation en 35 minutes). Ces deux équipes restent derrière Evreux (13 victoires et 12 défaites) qui s'est facilement joué de Saint-Vallier. Non loin, on retrouve Tours (11 victoires et 14 défaites) qui a signé sa troisième victoire de suite à domicile en battant Denain (10 victoires et 14 défaites).

Les résultats de la soirée du 25 mars en Pro B :