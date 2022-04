Saint-Chamond diminué mais "sans pression" pour le choc à Chalon, au contraire de l'Élan

PRO B

Crédit photo : Antoine Bodelet

L'Élan Chalon reçoit Saint-Chamond, le leader de Pro B, ce vendredi pour le choc de la 26e journée de Pro B. Saint-Chamond a deux victoires d'avance sur son poursuivant chalonnais, ainsi que le point-average favorable après sa victoire au match aller. En cas de nouveau succès, les hommes d'Alain Thinet feraient un grand pas vers le titre de champion de Pro B ainsi que la montée directe en Betclic ÉLITE. Plus encore que pour Saint-Chamond, ce match relève d'une très grande importance pour l'Élan Chalon qui rêve d'une montée directe au plus haut-niveau français. Les joueurs de Sebastien Machowski l'ont bien en tête :

"Si on perd, on sera à trois matchs derrière plus le point-average, calcule Antoine Eïto dans Le Progrès. En huit journées, ce sera très compliqué. Et non parce que même en cas de défaite, le basket et le sport de haut niveau sont tellement fous que tout peut arriver. Mais même un succès nous laissera à une victoire plus le point-average. Les probabilités sont plus clémentes mais ça restera compliqué. Au-delà de ça, il faut gagner pour essayer de garder cette deuxième place."

Le capitaine de Saint-Chamond, Jonathan Hoyaux (passé par le centre de formation de l'Elan Chalon), adorde ce match décontracté :

"On y va sans pression, complètement, affirme-t-il dans Le Progrès. On a le droit de perdre. Mais si Chalon perd, ce sera très compliqué avec trois victoires de retard plus le point-average. C’est défaite impossible."

Saint-Chamond sans pivot au Colisée ?

Toutefois, Saint-Chamond devra faire avec un secteur intérieur diminué. En effet,Mohamed Queta ne rejouera plus cette saison suite à une opération de la cheville et Sasa Borovnjak est forfait pour cette rencontre, également à cause d'une blessure à la cheville. L'autre pivot Matthieu Boyer est incertain pour... une entorse de la cheville ! Heureusement, l'ailier-fort suisse Michel-Ofik Nzege a été qualifié par la Ligue Nationale de Basket.

Dans cette atmosphère pesante, le meneur de l'Élan Chalon Desmond Washington (1,88 m, 29 ans), sera chargé de mettre sur de bons rails son équipe. Il s'est exprimé sur ce choc :

"Les clés pour gagner vendredi seront principalement la défense. Si on regarde les matches tout au long de la saison, on n'a pas gagné facilement mais on a été bon. C'était grâce à notre défense et le coach l'a vraiment pointé. Les deux premiers jours de la semaine (d'entraînement) ont été focalisés sur la défense. Que ce soit sur la pression, sur l'intensité ou l'agressivité, ça sera surtout se concentrer sur la défense. On n'est pas trop inquiet par rapport à notre attaque car elle marche même quand on perd on marque 86 points. Si on peut mettre cette énergie en défense, ça générera automatiquement l'attaque. La défense, c'est l'objectif principal de la semaine."

Le meneur américain affirme lui aussi que son équipe n'a "pas de pression" comme pour s'enlever une chape de plomb. En effet, comme Antoine Eïto un peu plus tôt, il rappelle que l'Élan peut monter de deux manières :

"Notre objectif n'a jamais changé, c'est d'être champion à la fin de la saison que ce soit en finissant premier ou en gagnant les playoffs. L'objectif de remonter en Betclic ÉLITE n'a jamais changé. Si on se concentre un peu, ça ira."

Entre-deux à 20h30 ce vendredi soir. Rencontre à suivre sur LNB TV.