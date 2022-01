Saint-Chamond dompte le voisin Aix-Maurienne, Nancy s'accroche au podium

PRO B

Crédit photo : Antoine Bodelet

Dans un derby, on attend souvent que les hommes forts des deux équipes répondent présent. Ce fut le cas à la Halle André Boulloche entre Saint-Chamond et Aix-Maurienne. Akwasi Yeboah a artillé de loin (6/13 à 3-points) tandis que Mathieu Guichard a, comme à son habitude, pris le jeu à son compte (10 passes). C'est dans le deuxième quart-temps (28-21) que les Couramiauds ont pris les devants malgré un Dagoberto Pena qui a inscrit 21 points en autant de minutes. Avec ce succès 95 à 83, Saint-Chamond reste solide leader (13 victoires et 3 défaites) tandis qu'Aix-Maurienne (7e) cale en ce début d'année 2022 avec une troisième défaite en 5 matchs.

Ce mardi 25 janvier 2022, les cadors du championnat n'ont pas flanché. Chalon-sur-Saône a facilement disposé de Denain (79-61) sur son parquet en comptant notamment sur l'apport en sortie de banc de Mathis Dossou-Yovo (22 points et 8 rebonds). Plus difficile mais succès également pour Nancy en terre lilloise (71-83). Comme à chaque match, le SLUC a pu s'appuyer sur son pivot Stéphane Gombauld (21 points et 9 rebonds). Le Lille Métropole Basket a rendu les armes dans le dernier quart-temps, ne marquant que 13 petits points. Ainsi, Chalon-sur-Saône (un match de moins) et Nancy comptent chacun 11 victoires et se trouvent donc à deux longueurs du leader Saint-Chamond.

Dans le reste des rencontres ce mardi 25 janvier 2022, cruelle désillusion pour Rouen qui s'écroule dans les dernières secondes face à l'Alliance Sport Alsace (15e) après avoir mené de plus de 19 points dans le deuxièe quart-temps. Pour le premier match d'Ousmane Camara (2 points et 5 fautes en 8 minutes) avec le RMB, Marquis Wright a fait passer l'ASA devant à 30 secondes de la fin du match. Suffisant pour s'imposer (81-85) et enfoncer un peu plus des Normands bons derniers de la division (3 victoires et 12 défaites). Enfin, Antibes (4e) renoue avec le succès sur le parquet de Saint-Quentin grâce à ses shooteurs Derksen (21 points) et Monclar (4/5 à 3-points) sur le score de 68 à 74. En revanche, Boulazac ne se rassure pas et concède une troisième défaite consécutive face à Saint-Vallier (83-78). Nic Moore (27 d'évaluation) a livré une belle prestation, malheureusement insuffisante pour permettre à son équipe de relever la tête (11e). Tout le contraire de Saint-Vallier qui intègre le top 8 (8 victoires et 7 défaites).

Les résultats de la soirée en Pro B ce mardi 25 janvier 2022 :