Saint-Chamond enrôle Florian Leopold et Jérôme Cazenobe

PRO B

Crédit photo : Simon Godet Théo Quintard

Annoncés par nos soins hier soir et ce matin, Florian Leopold (2,02 m, 19 ans) et Jérôme Cazenobe (2,03 m, 31 ans) vont bel et bien signer à Saint-Chamond comme le précise Le Progrès.

Le premier arrive tout droit du championnat Espoirs où il évoluait avec Cholet. Intérieur dominant au sein d'une équipe dominante, le Guadeloupéen valait 14 points à 55% aux tirs et 7,5 rebonds pour 15,4 d'évaluation en 26 minutes par match. Plutôt que de continuer une dernière année chez les Espoirs, le jeune tricolore a fait le choix d'être prêté dans la Vallée du Gier. Ce qui porte à quatre, soit le nombre exact, de joueurs de moins de 23 ans dans l'effectif étant donné que le club couramiaud n'a pas de centre de formation agrée.

Enfin Jérôme Cazenobe, bien que lié au Rouen Métropole Basket jusque l'année prochaine, a été libéré. Le SCVBG a donc racheté la dernière année de contrat du joueur. Il remplace Grismay Paumier, parti à Limoges. Le pivot connait par coeur la deuxième division française, lui qui est passé successivement par Souffelweyersheim, Denain, Bourg-en-Bresse et donc Rouen où il valait 7,3 points à 54% aux tirs, 6,8 rebonds et 2,7 passes pour 13,1 d'évaluation en 24 minutes À la rentrée prochaine, le double vainqueur de la Leaders Cup (2016, 2018) va débuter sa septième saison de suite en Pro B.

« Il a un jeu de passes intéressant, du rebond même s’il aura moins de dureté et de verticalité que Paumier »

Avec la possible prolongation de Paul Carter plus une dernière recrue étrangère attendue, l'effectif de Saint-Chamond est presque bouclé où l'accent sera mis sur les joueurs français.

Effectif de Saint-Chamond 2020/21 :