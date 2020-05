Saint-Chamond est entré en contact avec Jérôme Cazenobe

PRO B

Saint-Chamond s'intéresse à Jérôme Cazenobe (2,03 m, 31 ans) pour renforcer son secteur intérieur après les départs de Grysmay Paumier et de Jean-Stéphane Rinna. Le pivot français reste sur une saison concluante avec le Rouen Métropole Basket, apportant 7,3 points, 6,8 rebonds et 2,7 passes décisives pour 13,1 d'évaluation en 23 rencontres de Pro B.

En 2020/21, Jérôme Cazenobe entamera sa 8e saison au sein de la deuxième division française après être passé par Souffelweyersheim, Bourg-en-Bresse, Denain et Rouen. Avec sa capacité à performer, il s'est révélé comme un solide pivot dans la division. Doté d'une excellente vision du jeu, aussi bien pour capter les rebonds que pour trouver ses coéquipiers, Jérôme Cazenobe a plusieurs cordes à son arc. À cela viennent s'ajouter des qualités extra-sportives et un statut de Joueur Formé Localement.

Saint-Chamond, qui reste sur une saison à 14 victoires et 9 défaites, souhaiterait attirer le vainqueur de la Leaders Cup 2016 (Bourg) et 2018 (Denain) pour compléter une raquette qui sera d'ores et déjà gardée par Mohamed Queta.

Il rejoindrait également Théo Bouteille, Florian Léopold, Jonathan Hoyaux, Mathieu Guichard, Sofiane Briki (U23) et Niels Pharose (U23) pour la saison 2020/21.