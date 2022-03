Saint-Chamond et Blois reprennent bien, Julien Espinosa commence bien à l'ASA

PRO B

Crédit photo : Antoine Bodelet

La saison de Pro B a repris ce vendredi soir, après la trêve internationale. Leader du championnat, Saint-Chamond (16 victoires, 5 défaites) s'est imposé à Lille, avec 22 points du capitaine Jonathan Hoyaux, encore un bon match de Mathieu Boyer (16 points à 6/8 aux tirs, 8 rebonds et 6 fautes provoquées pour 22 d'évaluation en 23 minutes), et la belle réussite du Nordiste Théo Magrit (10 points à 3/5, 3 rebonds et 12 passes décisives pour 20 d'évaluation en 28 minutes) en l'absence de Mathieu Guichard.

Après sa septième victoire de suite, Blois (13 victoires, 7 défaites) est seul troisième en attendant le résultat de Nancy. L'ADA s'est imposée chez le récent vainqueur de la Leaders Cup Pro B, l'ALM Evreux. Avec un Tyren Johnson déjà très productif (18 points à 7/15 aux tirs, 7 rebonds et 7 passes décisives pour 25 d'évaluation en 33 minutes), l'équipe de Mickaël Hay a fait l'écart lors du dernier quart-temps.

Antibes (13 victoires, 8 défaites) suit ce quatuor. Dans une soirée hommage à Tim Blue, dont le maillot a été retiré, les Sharks s'en sont tirés de justesse face à Tours. Ils ont résisté au retour de ces derniers pour l'emporter d'un point. Plus loin, on trouve Vichy (6e avec 10 victoires et 7 défaites) et Saint-Quentin (7e avec 10 victoires et 9 défaites) qui se sont imposés à domicile.

Enfin, en queue de championnat, l'Alliance Sport Alsace (17e avec 7 victoires et 13 défaites) a fait l'écart sur Rouen (18e avec 4 victoires et 16 défaites) en s'imposant 90-75 pour la première de Julien Espinosa à sa tête.

Les résultats du vendredi 4 mars en Pro B :