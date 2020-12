Saint-Chamond fait tomber Blois, Nantes nouveau leader

PRO B

Crédit photo : Sébastien Grasset

Alors qu'ils restaient sur quatre victoires en quatre matchs pour débuter l'exercice 2020-2021, les Blésois ont chuté du côté de Saint-Chamond. Les troupes d'Alain Thinet ont été irrésistibles en première mi-temps avec un 33-13 pour entamer la partie et un festival à 3 points avec Olivier Cortale, Mathieu Guichard et Sofiane Briki, à 4/4 dans l'exercice, pour principaux artilleurs.

Relégués à 57-33 à la pause, les coéquipiers d'un Mathis Dossou-Yovo dans tous les bons coups (30 points, 10 rebonds), ont d'abord buté sur la rigueur du SCBVG et l'agressivité du tandem Relphorde-Cazenobe dans la raquette (19 points chacun, 6 et 8 rebonds) avant de parvenir à revenir sur la fin, jusqu'à 79-70 suite à un dunk de l'inévitable Mathis Dossou-Yovo. Mais Saint-Chamond n'a jamais tremblé sur la fin, et après Mathieu Guichard, c'est Jonathan Hoyaux qui a validé le succès des locaux (85-76).

Saint-Quentin s'accroche

Deuxième succès de suite pour Saint-Quentin qui a dominé Rouen à sur deux coups d'accélérateur qui ont mis le RMB d'Amin Stevens (22 points, 10 rebonds) dans les cordes. Le SQBB a d'abord compté jusqu'à 12 points d'avance en fin de première mi-temps suite à un dunk de Timothée Bazille (43-31). L'adresse du tandem Jackson-Cartwright-Besson et l'impact de la paire Yeboah-Phillip dans la raquette a permis aux locaux de maintenir leur avance.

C'est ensuite sur un 10-0 que Rouen a cédé, après deux nouveaux missiles à 3 points signés William Pfister et Benoît Gillet (73-55). Le gros retour du RMB initié par les tirs extérieurs de Pierre-Etienne Drouault et Benoît Injai n'aura finalement servi à rien. C'est Benoît Gillet qui a validé le succès du SQBB au lancer-franc (80-75), secteur dans lequel Rouen a laissé échappé 11 points, à 11/22.

Quimper et Nantes, dernières équipes invaincues

Quimper a également signé son deuxième succès consécutif après avoir dominé son sujet à Aix-Maurienne. Paul-Lou Duwiquet a donné le ton afin de mettre les Béliers sur les bons rails, et avec l'apport du trio Jackson-Tchouaffé-Reid, les troupes de Laurent Foirest ont su aligner un 17-4 pour terminer le troisième quart-temps et mettre l'AMSB hors d'état de nuire (45-72). Vainqueurs 91-66, les Quimpérois ont une nouvelle fois livré une grande performance collective et demeurent la seule équipe invaincue du championnat avec Nantes, qui l'a emporté face à Lille et a ainsi pris la tête de Pro B.

Équilibrée en première mi-temps (34-32), la lutte entre Nantes et Lille a basculé en faveur de l'Hermine après la pause. Après l'entame réussie de Terry Smith, c'est un coup de feu de Thibault Desseignet en contre-attaque qui a déclenché un 14-2 dévastateur dans lequel Jérôme Sanchez, Ludovic Negrobar et Garry Chathuant se sont également illustrés (53-37).

Malgré toute la bonne volonté des troupes de Jean-Marc Dupraz, les Lillois ont fini par craquer suite à un 3 points inscrit depuis le corner par Terry Smith, le meneur nantais s'aidant ensuite de Ludovic Negrobar pour assurer la victoire aux locaux, la troisième en trois matchs pour les hommes de Jean-Baptiste Lecrosnier (72-55).