Saint-Chamond humilie Chalon (+24), Lille et Antibes s'imposent également largement

PRO B

Crédit photo : Antoine Bodelet

Après avoir souffert en Leaders Cup Pro B, l'Elan Chalon a très mal démarré sa saison régulière. De bout en bout, l'équipe de Sebatien Machowski a été dominée par la formation d'Alain Thinet. Revenus à -4 (53-49) en début de troisième quart-temps, les visiteurs ont encaissé un 23-2 pour finir la période (76-51). En s'appuyant sur ses deux pivots Sasa Borovnjak (22 points à 9/12 aux tirs et 7 rebonds pour 25 d'évaluation en 18 minutes) et Mathieu Boyer (13 points à 5/16, 12 rebonds et 6 fautes provoquées pour 23 d'évaluation en 22 minutes), les Couramiauds ont fait grimper leur avance à +29 (89-60). Sonnés, avec aucun joueur pour répondre, les Chalonnais ont pris une claque d'entrée, qui devrait laisser des traces...

Du changement devrait vite arriver. Et mon petit doigt me dit que les Rorie et Meiers ne vont pas faire long feu #ProB https://t.co/smfytB3ndW — Alexandre Sanson (@aem_sanson) October 15, 2021

Ce n'était pas le seul gros écart de la soirée. Lille s'est amusé face à l'Alliance Sport Alsace avec un chantier de son vétéran Jean-Victor Traoré (16 points à 6/8, 13 rebond et 6 passes décisives pour 33 d'évaluation en 32 minutes). Un chantier, Tim Derksen en a également réalisé un à Rouen. Les Sharks ont fait l'écart contre le RMB en deuxième mi-temps en s'appuyant sur leur excellent shooteur (27 points à 11/12, dont 3/3 à 3-points, 3 rebonds, 6 passes décisives et 4 fautes provoquées pour 35 d'évaluation en 35 minutes) ainsi qu'Eric Nottage (20 points à 8/10, 5 rebonds et 6 passes décisives pour 28 d'évaluation en 26 minutes).

Autrement, Nancy a assumé son rang en s'imposant à Evreux, malgré le retour de l'ALM en fin de rencontre. Le SLUC a pu compter sur un ancien de la maison, Caleb Walker (27 points à 10/12). Après sa bonne Leaders Cup, Aix-Maurienne est parvenu à battre Vichy (78-72). Malgré du déchet (6/14 aux tirs, 5 balles perdues), Eric Washington a encore marqué 22 points. Enfin, Tours a fini fort (30 points marqués lors du dernier quart-temps) pour déborder et battre Saint-Quentin (78-74).

Les résultats de la 15e journée de Pro B :