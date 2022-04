Saint-Chamond l'emporte à Chalon et fait un grand pas vers la Betclic ELITE

PRO B

Crédit photo : Charlotte Geoffray

En s'imposant d'un point (86-87) à Chalon-sur-Saône, Saint-Chamond a pris trois victoires d'avance, en plus que le point-average, sur son adversaire du soir. Alors que les locaux étaient parvenus à revenir en fin de match (de 70-81 à 81 partout), après avoir été distancés par des visiteurs plus adroits (12/27 à 3-points, contre 9/32) et collectifs (22 passes décisives contre 16), Michael Oguine s'est lancé vers le panier pour monter au dunk sur attaque placée à 15 secondes de la fin. Touchée, le Californien n'a pas pu marquer le panier mais a réussi un de ses deux lancers francs. De quoi redonner l'avantage au groupe d'Alain Thinet. Derrière, Desi Washington a manqué la dernière tentative chalonnaise. Avec 20 victoires en 26 matches, Saint-Chamond creuse le trou avec Nancy (16 victoires, 8 défaites) et Chalon (17 victoires, 9 défaites).

