Saint-Chamond prolonge Mathieu Guichard et Jonathan Hoyaux trois saisons de plus

PRO B

Crédit photo : Sébastien Grasset

Si la saison 2020-2021 de Saint-Chamond a été particulièrement compliquée, le club ligérien a fini par acter son maintien grâce à trois victoires de suite, série en cours. Rassuré quant à son avenir à court terme, alors que le SCBVG est censé intégrer une nouvelle salle en début d'année prochaine, le club a officialisé la prolongation de ses deux joueurs emblématiques, le meneur/arrière Mathieu Guichard (1,87 m, 33 ans, 10 points à 51% de réussite aux tirs et 6,3 passes décisives pour 13,7 d'évaluation en 30 minutes) et l'ailier shooteur Jonathan Hoyaux (1,95 m, 32 ans, 12,4 points à 42,7%, 2,4 rebonds et 1,8 passe décisive pour 11,2 d'évaluation en 28 minutes). Deux joueurs qui comptent déjà respectivement sept et cinq saisons au club et qui sont donc liés au SCBVG jusqu'en 2024.