Saint-Chamond réintègre Sasa Borovnjak, pas Mathieu Boyer

PRO B

Crédit photo : Antoine Bodelet

Absent à cause d'une entorse de la cheville depuis le 18 mars et la large victoire contre Quimper (102-70), Sasa Borovnjak s'apprête à faire son retour à la compétition. Selon Le Progrès, l'international portugais devrait jouer ce vendredi à Nantes, au contraire de Mathieu Boyer, l'autre pivot de l'effectif qui est également arrêté à cause d'une blessure à la cheville. Cependant, le retour de Borovnjak devrait pousser Alain Thinet à se passer de l'international suisse Michel-Ofik Nzege puisqu'il ne pourra aligner que quatre joueurs étrangers sur ce match (Borovnjak, Oguine, Yeboah et Varence).

Si Saint-Chamond a fait un grand pas vers la montée avec son succès à Chalon-sur-Saône la semaine passée, confirmé par la victoire mardi, l'entraîneur se méfie de ce déplacement à Nantes, une équipe avec des joueurs de qualité qui joue sa survie en Pro B.

« Nantes, comme Rouen et Boulazac, est l’une des trois cylindrées qui ne me paraît pas à sa place, confesse Alain Thinet. C’est une équipe qui a beaucoup changé en cours de saison. On connaît bien des joueurs comme (Kevin) Dinal, (Jérôme) Sanchez ou (Jeff) Kebe, moins leur nouveau meneur étranger. Il faudra s’adapter et parvenir à limiter Terry Smith, le deuxième meilleur marqueur de Pro B. »

Entre-deux à 20 heures ce vendredi soir.