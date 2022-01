Saint-Chamond reste leader de Pro B mais... "On rentre dans le rang", dixit Alain Thinet

Leader de Pro B depuis le début de saison, Saint-Chamond a plus de mal dernièrement. Après sa défaite à Nancy le 22 février, les joueurs d'Alain Thinet s'étaient démenés en fin de match pour prendre le dessus sur l'Alliance Sport Alsace (79-77). Puis, vendredi dernier, ils ont eu du mal à se défaire de Nantes (81-74). Et puis ce mardi soir, les Couramiauds ont perdu chez l'une des équipes en forme de la Pro B, le promu Saint-Vallier (96-81).

« Cela fait trois défaites à plus de 90 points, a constaté l'entraîneur Alain Thinet dans Le Progrès. On a été trop permissifs. On démarre trop bien en attaque, ce que je crains un peu. Du coup, on ne fait pas les efforts en défense. On a laissé Saint-Vallier s’installer dans la partie. Ils ont une grosse adresse à 3-points (10/23) et sont hyper performants dans la peinture. Les duels ont été perdus aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur. On n’a jamais pu vraiment les faire douter. Je pensais vraiment qu’on allait revenir sur le dernier quart-temps. On a tenté des choses mais Saint-Vallier était bien en confiance. Le meilleur a gagné. On rentre dans le rang. Il faut aussi regarder qui on est. »