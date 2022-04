Saint-Chamond s'en sort de justesse à Blois, Nancy solide derrière

PRO B

Crédit photo : Laurent Peigue

La soirée de Pro B du 16 avril pouvait changer la donne pour la course au titre. En effet, en cas de défaite de Saint-Chamond et de victoire de Nancy, le match de vendredi prochain entre les deux équipes aurait pu faire office de finale pour la première place de la saison régulière. Mais les Couramiauds ont encore réalisé un sacré coup en s'imposant d'un point (76-77) chez l'ADA Blois. Comme à Chalon-sur-Saône il y a 15 jours, les joueurs d'Alain Thinet ont fait preuve de réussite. Une réussite qu'ils ont provoqué grâce à une très bonne première mi-temps. Et s'ils ont souffert dans le troisième quart-temps (31-16), ils n'ont pas craqué pour aller chercher une victoire qui leur permet d'avoir deux victoires d'avance sur leur dauphin, le SLUC Nancy.

Le SLUC qui a pour sa part vécu une soirée plus tranquille contre une formation du SQBB diminuée. Les Lorrains tenteront tout de même de l'emporter à la Halle Bouloche vendredi prochain en espérant que le SCBVG tombe une autre fois d'ici la 34e et dernière journée.